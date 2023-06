Guardiola non perde un attimo: il Man City ha già acquistato il sostituto di Gundogan

In arrivo oggi l'annuncio ufficiale del sostituto di Gundogan nella rosa del Manchester City, quantomeno a livello numerico.

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

In arrivo oggi l'annuncio ufficiale del sostituto di Gundogan nella rosa del Manchester City, quantomeno a livello numerico. Sky Sport riferisce infatti che Mateo Kovacic, ex Inter tra le altre, avrebbe già firmato il contratto con i Citizens e ormai è tutto spianato per la comunicazione finale.