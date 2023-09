"Gudmundsson, ma che ce ne facciamo!", ora i tifosi del Napoli hanno cambiato idea?

Prima dell'arrivo di Lindstrom l'esterno del Genoa Albert Gudmundsson era stato accostato al Napoli

Prima dell'arrivo di Lindstrom l'esterno del Genoa Albert Gudmundsson era stato accostato al Napoli. Sui social il polso della situazione era chiaro, i tifosi non conoscendo il giocatore, reduce dalla Serie B, temevano che non fosse "da Napoli" e si creò in poche ore una catena infinita di medssaggi contro l'arrivo del giocatore. Ma forse si sono ricreduti subito. L'islandese è tra le rivelazioni di questo campionato, ha devastato la Roma a suon di dribbling, è un giocatore di una classe pazzesca quando in giornata. Uno dei pochi a saltare l'uomo in Italia e per ora sta ripetendo nella massima serie quanto fatto già vedere l'anno scorso in Serie B.