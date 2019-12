Haaland, lo United pronto a sbaragliare la concorrenza: offerta record e patto col Salisburgo

Il Manchester United fa sul serio per Erling Braun Haaland. L'attaccante del Salisburgo, cercato anche dalla Juventus ed accostato al Napoli, è l'obiettivo numero uno dei Red Devils per le prossime finestre di mercato e il club inglese ha studiato una mossa per battere tutte le concorrenti: secondo il Sun, presenterà un'offerta da oltre 80 milioni per bloccare il norvegese a gennaio, permettendo però agli austriaci di tenerlo fino al termine della stagione.