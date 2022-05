Haaland-Man City, ci siamo. Ma spunta una clausola speciale pro-Real Madrid

TuttoNapoli.net

© foto di Insidefoto/Image Sport

Erling Braut Haaland sarà un giocatore del Manchester City. Sarà lui il nuovo 9 di Guardiola, tanto che nella giornata di oggi, ha spiegato il portale belga DHNet, avrebbe svolto dei test medici a Bruxelles per conto dei Citizens.

Una clausola pro-Real?

Un affare già impostato, manca solo la fumata bianca: al Borussia Dortmund la clausola da 75 milioni di euro, al giocatore 30 milioni di euro bonus compresi. C'è una curiosità, poi, evidenziata da Cadena SER: per Haaland ci sarebbe una clausola speciale da 150 milioni di euro valida per la seconda stagione esclusiva per il Real Madrid.