Haaland va al Barcellona? Xavi: "Per il momento è soltanto un'ipotesi"

Dopo le parole di Raiola, che ha annoverato il Barcellona nella ristrettissima élite di club iscritti alla corsa ad Erling Haaland, il possibile approdo in blaugrana del norvegese è tornato ad essere un argomento molto caldo in Catalogna. Incalzato sul tema dopo la sconfitta nella Maradona Cup contro il Boca, il tecnico catalano Xavi ha dichiarato: "In questo momento si tratta soltanto di un'ipotesi. Il Barcellona deve essere sempre vigile sul mercato: è vero che servono rinforzi, ma vedremo cosa succederà".