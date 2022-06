Haller torna in Bundesliga: il bomber che piace al Napoli al Borussia per 35 mln

TuttoNapoli.net

Reduce da una stagione da 34 gol in 42 partite con l'Ajax, Sebastien Haller è pronto a tornare in Bundesliga. Come riferito da Sport 1 è praticamente fatta per il passaggio del centravanti franco-ivoriano al Borussia Dortmund.

L'Ajax chiedeva 38 milioni, il BvB ne offrire 33, a metà strada i desideri si sono incrociati: circa 35 milioni ed è affare fatto. Dopo Adeyemi, dunque, altro colpo in attacco per sostituire Erling-Braut Haaland.