Hamsik lo aveva sponsorizzato: perché Lobotka resta nella lista della spesa

Stanislav Lobotka è un nome che ritorna. Il Napoli non lo ha mai cancellato dall'elenco perché se cerca un regista con determinate caratteristiche non può non pensarci, pur consapevole delle difficoltà per strapparlo al Celta Vigo. Il primo a sponsorizzarlo fu il connazionale Hamsik: "Per il Napoli sarebbe perfetto" disse l'ex capitano azzurro. Aveva ragione e c'erano pochi dubbi.

CARATTERISTICHE - Lobotka, classe '94, è un regista moderno, nelle movenze ricorda Verratti, è elegante palla al piede, difficilmente la perde, la conduce per diversi metri di campo disegnando geometrie da affidare agli altri. Lo slovacco incolla il gioco e lega i reparti. Non fa altro. Lo conferma lo score dei gol: appena 3 reti in oltre 200 gare tra i professionisti, nessuno da quando è in Liga, ovvero dal 2017. Altre sono le sue peculiarità. Lobotka riceve palla dai difensori, la smista velocemente, è rapido, ama giocare d'esterno, si propone e rincorre gli avversari, poi quando l'azione si sviluppa sulla trequarti difficilmente l'accompagna ma preferisce restare basso, a protezione della squadra, per fermare eventuali ripartenze. In fase passiva è utile ma può migliorare. Ha ricevuto appena 5 cartellini gialli. Preferisce non macchiare le sue prove. Scelta condivisibile? Dipende dai punti di vista. Anche nel 2020 un fallo tattico resta prezioso.