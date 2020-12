Handanovic miracoloso col Napoli, ma l'Inter sa che non sarà eterno: scelto il suo erede

Samir Handanovic ha risposto da campione alle critiche di inizio stagione, tornando decisivo per la sua Inter come dimostrato nella gara vinta contro il Napoli. Il futuro può attendere, viene da pensare, ma la carta d'identità non mente ed è per questo che i nerazzurri si stanno muovendo per il portiere del futuro. L'idea principale che stanno prendendo in considerazione i dirigenti del club, porta al nome di Alessio Cragno, estremo difensore del Cagliari. Con i sardi resta aperto il fronte Nainggolan e, seppur con valutazioni differenti, uno scambio di cartellini a determinate condizioni potrebbe fare al caso di tutte le parti in causa. Magari lasciato il portiere in Sardegna almeno fino al termine della stagione in corso. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.