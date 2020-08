Hateboer, accostato al Napoli, fa marcia indietro: almeno un altro anno a Bergamo

Hans Hateboer, esterno destro classe 96 dell'Atalanta, torna sui suoi passi. Infatti, come riporta oggi Tuttosport, il laterale olandese alla fine dovrebbe infatti restare a Bergamo per almeno un'altra stagione, così come Gosens e Castagne. Nonostante le sue recenti dichiarazioni sulla volontà di cambiare aria e il gradimento che aveva palesato nei confronti del Napoli il futuro per l'olandese dovrebbe ancora essere a tinte neroazzurre.