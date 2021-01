Hellas, piazzato il colpo Sturaro: fissata la cifra del riscatto (ma col Napoli non ci sarà)

Può iniziare l'avventura di Stefano Sturaro con l'Hellas Verona. Il centrocampista - arrivato ieri in città da Genova - ha infatti completato l'iter delle visite mediche e, in attesa dell'ufficialità, già stamani era presente al campo di allenamento (per il momento sedute personalizzate, dovrebbe rientrare in gruppo tra una settimana). Il giocatore arriva alla corte di Juric dal Genoa in prestito con diritto di riscatto fissato a 12,5 milioni di euro.