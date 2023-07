Hellas Verona, scatto per Folorunsho: si prova a chiudere col Napoli

Dopo Riccardo Saponara, il Verona è al lavoro per chiudere un altro colpo di qualità ed estro per rinforzare la squadra di Marco Baroni

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo Riccardo Saponara, il Verona è al lavoro per chiudere un altro colpo di qualità ed estro per rinforzare la squadra di Marco Baroni: Michael Folorunsho. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il club scaligero starebbe lavorando con costanza per chiudere la trattativa con il Napoli proprietario del cartellino e portare a Verona il giocatore.