Hickey, porte aperte al Napoli: "Penso al Bologna, ma nella vita non si sa mai"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Napoli segue il terzino del Bologna Aaron Hickey, anni 19. Lo scozzese ha parlato al quotidiano Repubblica del suo futuro, è stato interrogato sull'interesse del Napoli e ha così risposto in modo laconico: "Non lo so, ora penso al Bologna poi nella vita non si sa mai". Porte aperte dunque ad un trasferimento in estate.