Higuain, è fatta per l’addio: la Juve gli darà 4mln pur di salutarlo

Gonzalo Higuain è al passo d'addio dalla Juventus. Intesa totale con l'Inter Miami, oggi il Pipita non si è allenato con la squadra e il fratello Nicolas, a Torino, ha trovato l'intesa con la società. Il giocatore è pronto per volare negli Stati Uniti per mettere nero su bianco con la società di David Beckham. Dalla Juventus avrà una buonuscita di poco inferiore ai 4 milioni di euro, ovvero leggermente superiore alla metà dell'ingaggio che gli sarebbe spettato per questa stagione.