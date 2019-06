Higuain, il fratello-agente: "Vuole rispettare il contratto con la Juve, non andrebbe in altri club italiani"

Non ci sarà un'altra esperienza italiana per Gonzalo Higuain. L'ha ammesso il fratello-agente del Pipita, attraverso una intervista concessa a Radio Marte. "Gonzalo ha un contratto con la Juve e vuole rispettarlo. Il suo rendimento in bianconero è stato sempre alto, soprattutto nel primo anno. Un'altra esperienza in Serie A? No, in Italia giocherebbe solo con la Juve. Il pensiero è finire la carriera in bianconero. Quando abbiamo lasciato il Real Madrid per andare a Napoli ci hanno detto che eravamo dei pazzi. Il suo percorso in azzurro è stato all'altezza. I fischi dei tifosi del Napoli? Sono una dimostrazione d'amore, una reazione normale di un pubblico passionale. Solo quando non lasci un bel ricordo, scatta l'indifferenza", le parole di Nicolas Higuain.

No alla Roma. Nelle scorse ore, infatti, Higuain è stato accostato ai giallorossi per un possibile scambio con Kostas Manolas. Reduce dall'esperienza al Milan prima e al Chelsea poi, l'attaccante argentino tornerà a Torino per restare alla Juventus oppure per tentare una nuova avventura lontano dall'Italia.