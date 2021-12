Higuain incorona Julian Alvarez come suo erede: "Si avvicina a me, voglio vederlo in Europa"

La nuova pepita del calcio argentino è un attaccante simile al Pipita. Piace alla Juventus, all'Inter, ma anche a mezza Europa. E assomiglia a... Gonzalo Higuain. Stiamo parlando di Julian Alvarez, centravanti classe 2000 fresco di titolo con il River Plate. E il paragone non lo facciamo noi, ma l'ex Napoli, Juventus e Milan stesso: "E' il miglior '9' che ha il River - le parole di Higuain a ESPN - e mi piacerebbe vederlo in Europa. Per come si muove, per come utilizza i due piedi, per la voglia di imparare e di trionfare si avvicina a me. Se gli si dà la libertà di svariare su tutto il fronte offensivo diventa inarrestabile".