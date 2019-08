Higuain non vuole lasciare la Juve. Il papà: "Ha due anni di contratto e può chiudere lì la carriera"

Tutti gli indizi fanno pensare che Gonzalo Higuain resterà alla Juventus. Il Pipita ha declinato la proposta della Roma, che da settimane è in forte pressing (i giallorossi erano disposti a offrigli un ingaggio di 5 milioni a stagione per 4 anni), perché intende giocarsi le sue carte a Torino, con il suo mentore Maurizio Sarri. Lo conferma il padre dell'attaccante in un'intervista a Radio Continental Corrientes: "In Italia si trova bene, è felice. Ha un rapporto speciale con i tifosi e la dirigenza, è in buon momento per chiudere la sua carriera con la Juve, con cui ha ancora due anni di contratto (da 7,5 milioni ndr)".