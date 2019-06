Higuain vorrebbe l'estero ma può restare in Italia: ci pensa la Roma

Ieri è andato in scena, tra i vari incontri di mercato del ds Petrachi, anche quello con la Juventus. Al momento ci sono in ballo alcuni affari tra le società, tra cui anche quello legato a Gonzalo Higuain, più di un'idea di mercato, come ha twittato la giornalista de Il Messaggero, Eleonora Trotta.

Anche La Repubblica scrive di come la Roma avrebbe in testa la suggestione Higuain per rilanciare la squadra. Prestito con ingaggio del calciatore spalmato in più anni di contratto. C'è da segnalare come Higuain preferirebbe andare nuovamente all'estero invece che rimanere in Italia.