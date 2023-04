"Ho rifiutato 2,5mld", la super-proposta ad ADL anticipata da Venerato: era un gruppo USA

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha confermato di aver avuto una proposta di estrema importanza per rilevare il Napoli

Nel corso del convegno Milano 'Merger & Acquisition Summit 2023', il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha confermato di aver avuto una proposta di estrema importanza per rilevare il Napoli: "Quando un anno fa mi hanno offerto 2,5 miliardi e mezzo per il Napoli mi sono chiesto: ma mi servono? Avrei dovuto comprarmi una squadra in Inghilterra, ma io ho origini napoletane. Il Napoli ha un valore? È un giocattolo della famiglia De Laurentiis, per cui non vedo motivi per cederlo fin quando non ci stancheremo", le parole del presidente De Laurentiis.