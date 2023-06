Hojlund énfant prodige, l'Atalanta chiede tantissimo: svelata la cifra

Hojlund dell'Atalanta è uno degli énfant prodige del calcio europeo, ha attirato l’attenzione di tanti grandi società

Hojlund dell'Atalanta è uno degli énfant prodige del calcio europeo, ha attirato l’attenzione di tanti grandi società pronte a scommettere sulla sua esplosione, dopo aver passato comunque a ottimi voti l’esame del campionato italiano. Come scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il suo contratto scadrà nel 2027 e i bergamaschi non hanno intenzione di svenderlo, anche se il calciatore dovesse fare pressioni per essere ceduto. L’impressione è che non si muoverà per un importo inferiore ai 40 milioni, almeno.