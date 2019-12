Hulk fa discutere: lascia la compagna per mettersi con la nipote di lei

Incredibile Hulk. L'attaccante dello Shangai SIPG torna a far parlare di sé a causa della sua vita privata. Come da lui stesso annunciato attraverso un comunicato ufficiale, il brasiliano ha infatti lasciato la sua compagna, Iran Ângelo de Souza, per mettersi con la nipote della donna, Camila. Queste le trasparenti parole dell'ex Porto per descrivere quanto accaduto in un comunicato: "Questo sabato Hulk ha telefonato ai genitori e al fratello di Camila per dire loro della relazione. Il giocatore e la giovane donna hanno iniziato a frequentarsi a ottobre e il giocatore stesso ha reso pubbliche le informazioni, perché non voleva nascondersi. La sua posizione è trasparente e vuole evitare di mentire e incappare in commenti malevoli".