Hysaj, ancora bloccata la trattativa col Valencia: distanza di 5mln col Napoli

Si è bloccata, almeno per il momento, la trattativa tra Valencia e Napoli per Elseid Hysaj. Le parti in causa sono ferme infatti alla solita distanza di cinque milioni di euro (25 contro 20)e, dopo i contatti di questa mattina, secondo quanto raccolto da TMW non è da registrare alcun passo avanti da parte del club spagnolo. Longoria, intanto, ha già iniziato così a lavorare a delle alternative al terzino albanese per sistemare la corsia di destra dei pipistrelli.