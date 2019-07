Hysaj e Mario Rui a Dimaro solo di passaggio: le richieste di ADL e i club interessati

MULTIMEDIA FOTO TN - CONSUETA RIUNIONE TECNICA PRIMA DELLA SEDUTA: ANCELOTTI PARLA ALLA SQUADRA E SCATTA L'APPLAUSO Consueta riunione tecnica per la squadra, che ha accerchiato Carlo Ancelotti. L'allenatore azzurro ha parlato ai suoi ragazzi per poco più di un minuto. Consueta riunione tecnica per la squadra, che ha accerchiato Carlo Ancelotti. L'allenatore azzurro ha parlato ai suoi ragazzi per poco più di un minuto.