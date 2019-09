Hysaj, il Valencia non riesce a chiudere e si guarda intorno: tentativo anche per Isla

Dopo l'ultimatum presentato al Napoli per il primo obiettivo Elseid Hysaj, il Valencia ha iniziato a valutare altri nomi per rimpiazzare l'infortunato Piccini sulla corsia di destra. Secondo quanto raccolto da TMW, in queste ore il club spagnolo ha fatto un tentativo per Mauricio Isla del Fenerbahce. La vecchia conoscenza della Serie A ha un solo anno di contratto rimasto, è comunitario e il ds Longoria lo conosce molto bene. Il terzino cileno attualmente guadagna due milioni di euro a stagione.