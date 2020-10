Hysaj-Maksimovic in scadenza, Rai: Gattuso vuole tenerli, ma chiedono un aumento

Quale futuro per Elseid Hysaj e Nikola Maksimovic? I due difensori del Napoli hanno il contratto in scadenza e il discorso rinnovo è tornato in standby. Rino Gattuso però vorrebbe trattenerli entrambi, specie il terzino albanese, anche per la prossima stagione. "I due calciatori vorrebbero un aumento, il Napoli deve fargli capire che in questo momento certe cifre non si possono chiedere. Credo che 2,2-2,3 milioni siano stipendi di tutto rispetto", dice l'esperto di mercato di Rai Sport Ciro Venerato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.