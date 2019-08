Hysaj non ha fretta e Il Napoli non fa sconti: ecco la richiesta di ADL

E' in stand-by la situazione legata alla cessione di Elseid Hysaj. Una situazione di stallo dovuta perlopiù alle alte richieste del Napoli, che anche ora che manca una settimana alla fine del mercato non pare intenzionato a fare sconti ad eventuali pretendenti: 18 milioni di euro per portare via l'albanese. Mario Giuffredi, il suo agente, non ha particolare fretta. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino.