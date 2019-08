Hysaj più lontano dalla Roma: ADL chiede 20mln, Zappacosta più appetibile

Pista Roma sempre aperta per la possibile cessione di Elseid Hysaj. Secondo La Gazzetta dello Sport oggi in edicola i giallorossi, qualora dovessero cederee Santon, ha due alternative per la fascia destra: Davide Zappacosta è il preferito, poi appunto Hysaj, meno appetibile perché il Napoli continua a chiedere 20 milioni di euro.