Hysaj può ritrovare Sarri: è tra i giocatori chiesti a Lotito per passare al 4-3-1-2

Maurizio Sarri ha chiesto in sostanza almeno 4 acquisti per poter rimodellare la Lazio col suo 4-3-1-2 che non ricorda per niente il 3-5-2 di lungo corso portato avanti dal predecessore Simone Inzaghi. Hysaj e Maksimovic in scadenza col Napoli possono essere due idee low cost su cui lavorare con attenzione. A centrocampo, gli obiettivi sensibili portano ai nomi di Torreira e Nandez, con Leiva ed Escalante che verrebbero comunque confermati perché graditi al tecnico toscano. A riportarlo è Il Messaggero.