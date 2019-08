Hysaj richiestissimo ma non partirà in prestito, tre club di A su Tonelli: il punto sul mercato in uscita

Mercato in entrata, per il Napoli, ma anche in uscita. Hysaj è richiestissimo e il Napoli ha deciso di non cederlo in prestito

© foto di Daniele Buffa/Image Sport Mercato in entrata, per il Napoli, ma anche in uscita. Hysaj è richiestissimo e il Napoli ha deciso di non cederlo in prestito, mentre su Tonelli ci sono Fiorentina, Sassuolo e Parma. Il difensore ragiona e riflette ma ci vorrà ancora del tempo prima di risolvere del tutto la situazione. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.