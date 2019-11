Hysaj spegne le voci sulla Roma: "Gioco nel Napoli e voglio riconquistarmi il posto"

Elseid Hysaj alla Roma? Risponde proprio il terzino albanese. In conferenza stampa, alla vigilia del match con la Francia, con Totti possibile spettatore d'eccezione sugli spalti, l'azzurro ha così parlato di futuro: "La presenza di Totti non può fa altro che farmi piacere però oltre a quello dell’ex capitano della Roma e degli altri calciatori giallorossi, a me interessa il sostegno del nostro pubblico dopo il deludente pari contro l’Andorra. Infine, io adesso gioco nel Napoli. Per il momento - riporta GonfialaRete - voglio riconquistare il posto in azzurro, poi si vedrà”.