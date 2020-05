Hysaj via, Di Lorenzo e Mario Rui no. L'agente: "Trattiamo rinnovo col Napoli"

Mario Giuffredi, agente dei terzini azzurri Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui, ha parlato di rinnovo ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Per Di Lorenzo e Mario Rui stiamo trattando il rinnovo con il Napoli. Coronavirus? Tante cose vengono fatte passare anche peggio di ciò che sono. Il calcio sarà sempre un mondo in cui girano tanti soldi. Si potrà soffrire un po' di più l'anno prossimo, ma tra 3-4 anni non risentiremo ancora del coronavirus. Il calcio è la terza azienda d'Italia, non credo che s'impoverisce".