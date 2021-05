I 3 giocatori che già sanno di dover lasciare Napoli

In attesa dell'annuncio del nuovo allenatore, molti calciatori del Napoli già sanno di andare via. Ci sarà probabilmente un restyling dell’organico, tre giocatori sono già al passo d’addio: Maksimovic e Hysaj in scadenza di contratto, Bakayoko in prestito dal Chelsea. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.