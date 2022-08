I 40mln per Zielinski il West Ham li sta spendendo per un altro centrocampista

Il West Ham abbandona Zielinski e cambia obiettivo per il centrocampo. Secondo Sky UK la trattativa per Onana sarebbe in chiusura

Il West Ham abbandona Zielinski e cambia obiettivo per il centrocampo. Secondo Sky UK la trattativa per Amadou Onana sarebbe in chiusura. Accordo che sembra totale con il Lille per 40 milioni di euro. Gli Hammers attendono il loro nuovo mediano per cercare di riconfermarsi in Europa dopo aver corteggiato invano il centrocampista del Napoli.