AS - ADL aperto a cessione Koulibaly nonostante parole sul Barça: aspetta solo offerta giusta

Come appreso dal quotidiano spagnolo AS, il club azzurro tre anni fa aveva rifiutato quasi 100 milioni dallo United per il difensore centrale

TuttoNapoli.net © foto di www.imagephotoagency.it Il Napoli è in attesa di offerte per Kalidou Koulibaly. Il difensore centrale, che sarebbe il nuovo capitano della squadra con la partenza di Lorenzo Insigne, è uno dei primi obiettivi del Barcellona in questo mercato, e Aurelio De Laurentiis ha chiarito ieri mattina che il futuro è nelle sue mani. Come appreso dal quotidiano spagnolo AS, il club azzurro, che tre anni fa aveva rifiutato quasi 100 milioni dallo United per il difensore centrale, è aperto alla vendita purché arrivi un'offerta da circa 35 milioni di euro.