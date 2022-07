As - Anche il Napoli tra i club interessati a Depay, in uscita dal Barcellona

Memphis Depay non fa più parte dei piani di Xavi e il Barcellona ha inserito anche il suo nome sulla lista partenza

© foto di Federico Titone

Memphis Depay non fa più parte dei piani di Xavi e il Barcellona ha inserito anche il suo nome sulla lista partenza. A scriverlo è As, secondo cui in corsa ci sarebbero anche diverse big italiane: la Juventus, a caccia di un attaccante che possa fare sia il vice-Vlahovic che l'esterno, ma anche Milan e Napoli. Tra gli altri club interessati - e probabilmente con risorse economiche maggiore - anche Tottenham e Olympique Lione.