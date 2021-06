As - Atletico Madrid, De Paul firma a fine mese: si attende il CdA

Prima del 25 giugno, stando a quanto raccontato da As, Rodrigo de Paul non firmerà con l'Atletico Madrid. E' fissata per questa data il CdA in casa Colchoneros, in cui sarà proposto l'aumento di capitale di 182 milioni di euro. La proposta dovrebbe passare senza problemi, viste le perdite dovute alla pandemia (90 milioni, si stima), e soltanto dopo si chiuderà definitivamente l'operazione con l'Udinese. Un passo importante per il centrocampista argentino - si legge sul quotidiano spagnolo - è stato già fatto: il rinnovo del prestito di Alvaro Morata alla Juventus che ha portato nelle casse dell'Atletico 10 milioni di euro.