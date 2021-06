As, Calemme: “Fabian? Al momento è tutto fermo. Ecco quanto chiede ADL”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di As che ha parlato del futuro di Fabian: "Né il Barcellona né il Real Madrid quest'anno possono prendere Fabian. Il Napoli non lo vende a meno di 50 milioni, non ha intenzione di fare sconti. Vediamo l'Atletico Madrid se riuscirà a prenderlo, anche se la priorità dei Colchoneros è de Paul. E vediamo se si farà vivo il PSG. Ad oggi è tutto strafermo per Fabian, non ci sono state offerte o contatti con l'entourage. Sarà un mercato con pochi soldi".