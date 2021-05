As, Calemme: "Fabian? Senza Champions può partire, ma per non meno di 50 mln”

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di As che ha parlato del futuro di Fabian: "Fabian Ruiz? Vediamo come finisce il campionato. Se il Napoli andrà in Champions sono convinto che non ci saranno sconti. Visto il momento storico economico, non credo che il Napoli cederà i suoi migliori giocatori. Se però il Napoli non dovesse andare in Champions, Fabian è uno degli indiziati a partire, perché seguito da PSG e Atletico. Dipende anche da quanto verrà messo sul piatto. Non credo che il Napoli scenderà sotto i 50 milioni".