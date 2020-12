As, Calemme: "Milik-Atletico: gli spagnoli hanno fretta di chiudere, ma il Napoli no"

Mirko Calemme, giornalista di As, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli della trattativa tra il Napoli e l’Atletico Madrid per Arek Milik: “L’affare non è semplice, la fretta dell’Atletico Madrid cozza con la calma del Napoli. Da tempo c’era la volontà dell’Atletico di liberarsi di Diego Costa, ora Simeone ha fretta di chiudere per un altro attaccante. II Napoli invece non ha fretta, aspetta la migliore offerta e ancora non ha abbassato le pretese. De Laurentiis chiede ancora minimo 15 milioni di euro per lasciar partire il polacco".