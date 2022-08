As - Casemiro allo United, opportunità Fabian per il Real Madrid: la situazione

"I Blancos sono stati la squadra meglio posizionata per ingaggiarlo come free agent nel 2023".

Mirko Calemme, giornalista di As, scrive su Twitter: "Con la partenza di Casemiro, Fabian potrebbe essere una grande opportunità per il Real Madrid. Il Napoli sta negoziando la vendita al PSG per circa 25 milioni di euro, meno della metà di quanto chiedeva un anno fa. I Blancos sono stati la squadra meglio posizionata per ingaggiarlo come free agent nel 2023".