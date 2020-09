As - City sale a 70mln per Koulibaly, fissato incontro tra ADL e l'agente: la situazione

Il City continua a lavorare per portare alla corte di Pep Guardiola Kalidou Koulibaly. Al momento le posizioni sono ancora lontane, ma la situazione potrebbe trovare una svolta nei prossimi giorni: secondo quanto riportato dal portale spagnolo As, tra questo fine settimane e l'inizio della prossima sarebbe in programma un incontro tra il presidente De Laurentiis e Fali Ramadani per provare ad avvicinare le parti e chiudere l'operazione. ll City offre 70 mln per il senegalese mentre il Napoli ne vorrebbe 80, distanza non insormontabile che ha spinto il Napoli a chiedere informazioni per Sokratis.