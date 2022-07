As - Dybala non risponde a Roma e Napoli: vuole attendere offerte dall'estero

La concorrenza è rappresentata da Mourinho, in contatto con l'argentino a cui la Roma offre uno stipendio maggiore ma con l'obbligo di una risposta a breve

La situazione di Paulo Dybala, libero a metà luglio, fa notizia anche in Spagna. Il quotidiano sportivo As racconta che il giocatore non ha ancora deciso dove giocherà e che l'attesa potrebbe essere ancora lunga. L'Inter al momento non può promettergli spazio ed il Napoli - si legge - è quella che da inizio luglio s'è mossa di più, offrendo uno stipendio importante e lasciandogli i diritti d'immagine. La concorrenza è rappresentata da Mourinho, in contatto con l'argentino a cui la Roma offre uno stipendio maggiore ma con l'obbligo di una risposta a breve. Dybala non risponde, per ora, ed attende novità dall'estero.