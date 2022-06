As - Fabian, difficile il ritorno in Spagna: l’Atletico è in pole per Soler

Jorge Garcia, giornalista di As, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli.

Jorge Garcia, giornalista di As, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Goal’ su Kiss Kiss Napoli: “Fabian Ruiz potrebbe tornare in Spagna? L’Atletico era sicuramente interessato in passato, ma in questo momento il giocatore in pole position per questo ruolo è Soler del Valencia. C’è un ottimo rapporto tra i club, è una situazione da monitorare. In passato anche il Real era interessato a Fabian, ma non sono tanto sicuro del suo ritorno in Spagna in questa stagione.

De Paul? Ha avuto un inizio non facile all’Atletico, lui pensava ad un’altra cosa dopo l’arrivo da Udine dove tutto ruotava intorno a lui. Ma sia Simeone che il direttore Berta credono molto in lui, anche se dovesse arrivare Soler con le tante partite da giocare non ci saranno problemi di impiego”.