As - Fabian sarà uno dei protagonisti del mercato: piace a tre big spagnole

© foto di Cesare Purini / Insidefoto

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Mirko Calemme, giornalista di As. "Fabian Ruiz? Secondo i nostri dati è il terzo spagnolo per rendimento, in Spagna non si spiegano perché non venga convocato. Piace a Real, Barcellona e Atletico Madrid, sarà uno dei protagonisti del mercato".