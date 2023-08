As - Gabri Veiga attende la fumata bianca a Vigo, agenti al lavoro col Napoli: le ultime

A riferirlo su Twitter è il giornalista del quotidiano spagnolo As, Mirko Calemme.

ll Napoli e gli agenti di Gabri Veiga sono ancora al lavoro per definire i dettagli del contratto del calciatore. A riferirlo su Twitter è il giornalista del quotidiano spagnolo As, Mirko Calemme, che chiarisce: "Il centrocampista è a Vigo in attesa di novità per la fumata bianca".