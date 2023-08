As - Gabri Veiga, c'è solo il Napoli? Dal Psg al City, nessuno l'ha più cercato

Il quotidiano Diario As parla del futuro di Gabri Veiga dopo l'affondo del Napoli. Il portale spagnolo ricorda che a giugno c'erano tante voci

Diario As parla del futuro di Gabri Veiga dopo l'affondo del Napoli. Il portale spagnolo ricorda che a giugno c'erano tante voci attorno al gioiello del Celta Vigo, cercato da Psg, City e poi da altre big del calcio inglese come Tottenham, Chelsea e Arsenal. Alla fine tutte sembrano essersi tirate fuori dalla corsa allo spagnolo mentre è tornato in auge il Napoli con la prima proposta da 30 milioni rispedita al mittente.