As - Gabri Veiga, Celta ha accettato 35mln per avere tempo per fare mercato

Ora mancano gli ultimi passaggi con l'agente del giocatore, ma c'è grande ottimismo anche perché il Napoli usufruirà del decreto crescita.

Accordo chiuso tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga. Lo scrive anche il quotidiano spagnolo As, raccontando che l'intesa è stata trovata sui 35mln di euro, bonus inclusi. Il Celta ha accettato una cifra inferiore alla clausola per evitare di prolungare troppo la trattativa ed avere il tempo di reinvestire sul mercato parte di quanto incasserà da De Laurentiis. Ora mancano gli ultimi passaggi con l'agente del giocatore, ma c'è grande ottimismo anche perché il Napoli usufruirà del decreto crescita.