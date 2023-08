As - Gabri Veiga ha detto sì! Ora dipende tutto dal Napoli: la situazione

Mirko Calemme, giornalista, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli

Mirko Calemme, giornalista, corrispondente in Italia per il quotidiano spagnolo As, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Gabri Veiga ha detto sì al Napoli. La prima offerta ufficiale di 30 milioni è stata rifiutata dal Celta Vigo che chiede i 40 milioni della clausola rescissoria. Non è un’operazione semplice ma nemmeno impossibile, perché c'è il sì dello spagnolo. Un mese fa non era così e c'erano tante squadre sul giocatore. Napoli e Celta hanno un buon rapporto visto l'affare Lobotka in passato. Ora dipende tutto dal Napoli che aspetta la cessione ufficiale di Zielinski".