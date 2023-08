AS - Gabri Veiga-Napoli, c'è ottimismo: accelerata decisiva dopo la cessione di Zielinski

Il Napoli accelera per Gabri Veiga del Celta Vigo.

Il Napoli accelera per Gabri Veiga del Celta Vigo. Il club di De Laurentiis ha il sì del giocatore e ora deve trovare un accordo con la società spagnola, che continua a chiedere i 40 milioni della clausola rescissoria. La prima offerta del Napoli è stata 30 milioni, De Laurentiis la migliorerà nei prossimi giorni. Veiga rappresenta per il club azzurro è un'operazione prioritaria, a cui sta pensando da mesi. Sia l'età e che le caratteristiche del giocatore sono perfette per il progetto societario e per quello di Garcia, che dovrà rimpiazzare Zielinski con un centrocampista di qualità.

In casa Napoli regna l'ottimismo: appena chiusa la cessione del polacco ci sarà l'accelerazione decisiva per lo spagnolo. A riferirlo è AS.