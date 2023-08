As - Gabri Veiga-Napoli, il Celta ha fretta di chiudere: nuovi contatti in serata

Continua la trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga.

Continua la trattativa tra Napoli e Celta Vigo per Gabri Veiga. Mirko Calemme, giornalista del quotidiano spagnolo As, riferisce su Twitter gli ultimi aggiornamenti: "Nuovi contatti in serata per Veiga. Il Celta, che sperava di risolvere la questione prima di domani, giorno del suo storico centenario, spinge affinché l’accordo si raggiunga nel minor tempo possibile e le parti si riaggiorneranno nuovamente in serata. I galiziani, infatti, attendono i circa 30 milioni del Napoli per fare mercato in extremis. Benitez ha bisogno di 3/4 acquisti, tra i quali dovrà necessariamente esserci una prima punta che completi il reparto, con Mayoral e Douvikas tra i principali obiettivi. Parti ancora al lavoro".