As - Il ko col Barça ha fatto male: i tifosi pensano ad un ex Real per il post-Ancelotti

Il rovinoso ko nel Clasico contro il Barcellona è stato una mazzata tremenda per il Real Madrid e Carlo Ancelotti. Nonostante il primo posto in classifica e i quarti di Champions League da giocare, il lavoro (sin qui ottimo) dell'allenatore italiano rischia di essere offuscato da una sola partita. Sui social, i tifosi starebbero già pesando al sostituto; come riporta As, il nome più gettonato è quello di Xabi Alonso, ex centrocampista delle merengues e grande protagonista della squadra che conquistò l'agognata Decima proprio con Carletto alla guida. Attualmente allena la seconda squadra della Real Sociedad e il suo contratto scadrà a giugno (quello di Ancelotti nel 2024).